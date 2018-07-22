Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal “Hiçbir iş yerinin bankaya ödediği komisyonu tüketiciye yükleme hakkı yoktur. Kanunlar, bunu yapan firmalara cezai sorumluluk yüklüyor. Tüketiciler dikkatli olsun, bu tür bir alışverişe maruz kalmışsalar, hakem heyetlerine başvurarak farkı talep edebilirler. Ayrıca üye iş yerini, gerekli işlemlerin yapılması için şikâyet edebilirler. Tüketiciler, detaylı bilgiyi derneklerimizden alabilirler” dedi.