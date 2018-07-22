Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal “Hiçbir iş yerinin bankaya ödediği komisyonu tüketiciye yükleme hakkı yoktur. Kanunlar, bunu yapan firmalara cezai sorumluluk yüklüyor. Tüketiciler dikkatli olsun, bu tür bir alışverişe maruz kalmışsalar, hakem heyetlerine başvurarak farkı talep edebilirler. Ayrıca üye iş yerini, gerekli işlemlerin yapılması için şikâyet edebilirler. Tüketiciler, detaylı bilgiyi derneklerimizden alabilirler” dedi.
Karttaki banka komisyonu da tüketiciye yük
22.07.2018 - 03:26 | Son Güncelleme: 22.07.2018 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bazı iş yerleri kartlı alış verişlerde fiyat farkı uygulayarak, tüketiciye “banka komisyonu” gibi masrafları da yüklüyor.
Etiketler : kredi kartı,banka komisyonu,
572806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/572806.aspx
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