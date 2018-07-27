Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Bedelli askerlik uygulaması, sağlık çalışanlarına yıpranma payı gibi birçok düzenlemeyi içeren torba yasa önceki akşam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yılbaşından bu yana çıkarılan torba kanunlarla vatandaşın hayatını kolaylaştıran birçok adım atan hükûmet, vatandaşın devletten beklentilerine dair birçok düzenlemeyi hayata geçirdi. Bunların yanı sıra özellikle gençler, yaşlılar ve dezavantajlı gruplara yönelik düzenleme yapıldı.



EMEKLİ, YAŞLI VE GENÇLERE

Hükûmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye uygulaması mayıs ayında çıkan torba yasa ile kanunlaştı ve ilk ikramiyeler Ramazan Bayramı öncesinde yatırıldı. İkinci ikramiye de önümüzdeki günlerde hesapta olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşlılık aylığı da artırıldı. Emekliliği olmayan, kimsesi bulunmayan ve hiç geliri olmayan vatandaşların aylığı 266 liradan 500 liraya çıkarıldı. 3 ayda bir maaş alan yaşlılar ise 1.500 lira alıyor.

¥ Gençlerin kendi işini kurması hâlinde ödeyecekleri sigorta primleri devlet tarafından karşılanması uygulaması başlatıldı. Ayrıca, 25 yaşını doldurmuş gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları da silindi.

¥ Öğrenci affı da torbada yer aldı. Hazırlık ve lisans üstü dâhil üniversitelerle ilişiği kesilenler 18 Eylül’e kadar başvurursa öğrenimlerine başlayabilecekler.

¥ Eleman alana gelir vergisi stopajı, damga vergisi, SGK primi ve 2 ayda bir asgari ücret desteği verilecek. Son tarih 2020 olacak.

¥ 2003-2014 arasında madenlerde iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına istihdam imkânı sağlandı.

¥ Gençlerin askerlik sorunu da son çıkarılan torba yasa ile çözüldü. Buna göre 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar 15 bin TL ve 21 gün temel eğitim alarak askerliğini tamamlamış sayılacak. Yurt dışında yaşayanlar ise 2 bin avro ödeyip uzaktan eğitim alacak.

VERGİ VE PRİM AFFI İÇİN SON 5 GÜN

31 Mart 2018 öncesini kapsayan düzenleme ile milyonlarca vatandaşın vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, öğrenim kredileri, ceza ve benzeri kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz gibi alacaklar %95’i silinerek yeniden yapılandırılıyor. Son başvuru tarihi 31 Temmuz.

İMAR BARIŞI VE 2B İÇİN DİKKAT

31 Aralık 2017’den önce inşa edilen kayıtsız ve kaçak yapılar için ‘barış’ başlatıldı. Başvurular 31 Ekim’e kadar yapılacak. Kabul edilenler yapı kayıt belgesi alacak.

2B diye adlandırılan Hazine’ye ait olan orman vasfını yitirmiş taşınmazları almak isteyenler kasım ayına kadar başvuracak.

VARLIK BARIŞINDA 31 TEMMUZ SON

Yurt dışındaki para, döviz, altın ve menkul kıymetlerinin Türkiye’ye getiren vatandaşlar 31 Temmuz’a kadar başvurursa vergi alınmayacak. 1 Ağustos’tan sonra getirenler için yüzde 2 vergi alınacak. Vatandaşlar 30 Kasım 2018’e kadar mal beyanlarını bildirebilecekler.

BU DESTEKLER DE SÜRESİZ



¥ ÇİFTÇİLERE: Çiftçilerin elini güçlendirecek, tarımda dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla üretimi büyütmek için sulamada kullanılan elektrik giderleri, destekleme kapsamında devlet tarafından ödenecek.



¥ EVLENECEKLERE: Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları hâlinde desteklenecek. Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek.



¥ MAĞDUR GENÇLERE: Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı alabilecek.



¥ EMEKLİ DOKTORA: Tabip ve diş hekimi emeklilerinin maaşlarına ilaveten ek ödeme hakkı geldi. Pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı sağlanacak.



¥ SAĞLIKTA YIPRANMA: Ayrıca, sağlık çalışanlarının, mesleki yıpranmalarından dolayı ek ödeme tavanları esnetilecek. Sağlık çalışanlarıyla birlikte tabip öğretim elemanlarına da ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarına bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilecek.