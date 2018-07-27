Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik NİĞDE



Uzun yıllar çeşitli traktör markalarının bayiliğini yapan Mehmet Şimşeker, çocukluğunda hayal edip çizdiği traktörü üretmeyi başardı. Şimşeker, Türkiye’nin ilk yerli traktörünü patatesin ana vatanı Niğde’de çiftçilere tanıttı. Traktör üretmenin çocukluğundan beri hayali olduğunu söyleyen Şimşeker “Doğuştan Allah vergisi bir çizim yeteneğim var. Küçükken kamyon ve traktör resimleri çizerdim ve marka kısımlarına ‘Mehmet Şimşeker’ yazardım. Sonra bunu üretmeye karar verdim ve adını da çocukluğumda hayal ettiğim gibi Türkçe koydum. Bizden sonraki nesillerin ‘Bizim Türkler de traktör üretmiş’ demesini istedik. Motor haricinde adımız, firmamız, sermayemiz, bütün parçalarımız tamamen yerli. Motor üzerinde de projelerimiz devam ediyor.” diye konuştu.



MALİYETİ DÜŞÜRECEK

Üretimini yaptıkları traktörün çiftçilerin isteklerine uygun olduğunu belirten Şimşeker, traktörün bakım maliyetlerinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu ifade etti. Şimşeker “Çiftçimiz sıfır traktörü sanayiden uzak durmak için, tamire gitmemek için alır. Biz de bu kapsamda düşündük ve periyodik bakım maliyetlerini azalttık. Normalde 50-60 beygirli traktörlerde 50-100-150 saat yağ değişimi vardır ama bizim traktörümüz de 500 saatte bir servise gidecek ve bu da çiftçimize büyük kari olacak. İki senelik garanti sürecinde ve 4 bin lira civarında yağ bakımından kâr elde edecek. Bunu uzun yıllara vurduğumuzda maliyetin önemi daha çok ortaya çıkacak.” dedi.

Her ürüne ayrı traktör

Mehmet Şimşeker çiftçinin ihtiyacına göre traktör ürettiklerini, onların klasik kasa uzun bakım süresi gibi ihtiyaçları olduğunu, yağ bakım dönemlerini uzattıklarını anlattı. Direkt bölge müdürlüğü ile fiyatı yüzde 10 aşağı çektiklerini söyleyen Şimşeker, Niğde’de patates tarlası için buna özel şanzıman dizayn ettiklerini, üzüm tarlası için başka bir tasarım yaptıklarını anlattı ve “Farklılıkları ebat, dingil aralığı gibi özelliklerle ortaya çıkıyor.” dedi.

ÇİZİMLERDEKİ HAYAL, GERÇEK OLDU

Şimşeker, traktör üzerinde geldiği açılış törenine AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, İl Müftüsü Alâaddin Gürpınar, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooparitifi Başkanı Fahri Eker, çok sayıda çiftçi katıldı. Şimşeker, “Çocukluğumda çizdiğim traktörlerin üzerine ‘Mehmet Şimşeker’ yazardım. Şimdi gerçek traktörümde bu isim yazıyor” diyerek hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.