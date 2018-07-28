Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’da bir araya geldi. BRICS Outreach Çalışma Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “daha adil ve daha tarafsız” yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen çalışmalar bulunduğuna dikkat çekerek, bu çalışmalarda ortak hareket edilebileceğini belirtti. Türkiye olarak BRICS ülkeleriyle özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında beraber çalışmak istediğini söyleyen Erdoğan, “Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut iş birliğimizi, ilişkilerimizi taşımak istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BRICS yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin de kısa zamanda sonuçlanmasını umuyoruz” dedi.

Son yıllarda savaşların ve terör eylemlerin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde büyük yaralar açtığına vurgu yapan Erdoğan “Mevcut küresel sistem menfaatleri garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonominin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır” diye konuştu.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 8,2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımlarıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Erdoğan şunları kaydetti: Türkiye bütün kategorilerde millî gelirine oranla en fazla yarım yapan ülkedir. 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır. Ayrıca ülkemiz 2015 yılındaki G20 Dönem Başkanlığı sırasında da kalkınma konusunu G20 gündeminin merkezine yerleştirmiştir.

KANAL İSTANBUL DAVETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Erdoğan, “İstanbul Boğazı’na eş olacak son derece stratejik proje olan Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda Güney Afrika’nın girişimcilerini de ben şimdiden ülkemize davet ediyorum” dedi. Afrikalıların yıllardır özlemini çektiği şeyin tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlar olduğunu dile getiren Erdoğan, “Türkiye olarak Afrika’nın hakiki dostu, kader ortağı olmak istiyoruz” diye konuştu.

RUS ETİ TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesinde Rusya’dan et ithalatı gündeme geldi. Putin’in “Beni restorana davet edecektiniz hani?” şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, “Ettim, bekliyorum” karşılığını verdi. Putin’in “Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak” sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim” dedi.