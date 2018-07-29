Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniden yapılandırma kapsamında rekor başvuru geldi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23,7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Yapılandırma başvurularının 2 Haziran itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla alınmaya başlandığını belirten Selçuk “Yine bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4,1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulundu” dedi.



PAZAR GÜNÜ DE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Yapılandırmada son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu hatırlatan Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 81 ildeki il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin bugün de hizmet vereceğini söyledi. İlk taksit ve peşin ödeme süresinin ise 31 Ağustos olduğunu aktaran Selçuk, borçluların 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabileceğini dile getirdi.



İCRA TAKİBİ YAPILMAYACAK

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını ifade eden Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, ‘Borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek.

Sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecekler

Bakan Selçuk, BAĞKUR’lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini ifade etti. Genel sağlık sigortalılarına da yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık tarihine kadar ödeme imkanı verildiğini vurgulayan Selçuk, genel sağlık sigortalılarının bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğine dikkati çekti.