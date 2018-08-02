Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile başlayan yeni dönemin en önemli özelliğinin hız olacağını ifade etti. Anadolu Ajansı Finans Masasında yaptığı açıklamalarına teröristlerin bir bebekle annesini katletmesini, tüm iş dünyası olarak kınadıklarını söylemekle başlayan Bilecik “Bu vahşetlerin bir daha olmayacağı bir sürecin yeniden başlamasını arzu ediyoruz” ifadesini kullandı. Yeni dönemde alınacak kararların hızla hayata ve uygulamaya geçeceğine işaret eden Bilecik, hızlı karar alma ve uygulama aşamasında konunun paydaşları, ekosistemin bütün oyuncularıyla tartışılması ve yeteri kadar görüş alışverişinde bulunulmasının, iş dünyasının önemli beklentilerinden olduğunu söyledi.



GELECEK İÇİN BUGÜN HAZIRLIK

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda çok önemli mesajlar verdiğini, samimi mesajlardan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Bilecik, bu nedenle 2 saat planlanan toplantının 5 saat devam ettiğini dile getirdi. Hazine ve Maliye’nin birlikte çalışması ve tek ses olarak yönetilmesinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Bilecik “Sayın Bakan üç kez arka arkaya ‘Benim bundan sonraki ana yöntemimle özellikle iş dünyasıyla ve bütün yönleriyle iletişim, iletişim, iletişim olacak’ dedi. Bu bence son derece kritik idi. Ayrıca kısa sürede ekonomik planlama programını anons edeceğini duyurdu. Bu kadar kısa zamanda bu denli hazırlıklı olmasından memnuniyet duyduk” diye konuştu.