Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolar oldu. Temmuz ayı geçici ihracat verileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katıldığı Ticaret Bakanlığındaki toplantıda açıklandı. Buna göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolara ulaştı. Bu, bugüne kadar ulaşılan en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Şimdiye kadarki en yüksek temmuz ayı ihracatı 2014 yılında 13,3 milyar dolardı. Böylece temmuz ayı rekoru 761 milyon dolar artmış oldu.

15 MİLYAR DOLARBARAJI AŞILDI

Bu yıl haziran ayı hariç her ayda ihracat rekorları kırıldı. Mart ayında ise aylık rekorun da ötesinde tarihte ilk defa 15 milyar dolarlık ihracat barajı aşıldı. Yılın 7 aylık döneminde ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise 163,3 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. Yıl sonunda 170 milyar dolar aşılarak tarihi bir rekora imza atılması hedefleniyor.

İTHALAT DA %6,43 GERİLEDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının idari kayıtlarından derlenen verilere göre; ithalat da temmuzda yüzde 6,43 azalarak, 20 milyar 109 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,1’e yükseldi. 2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla aktif firma sayısı bir önceki aya göre 6 bin 774 adet artışla 1 milyon 869 bin 316 oldu.

OTOMOTİV YİNE LİDER

Temmuz ayında en fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün ihracatı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Otomotiv sektörünü 1,59 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1,48 milyar dolar ile de kimyevi maddeler takip etti. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 64 ile gemi ve yat ve yüzde 60,5 ile çelik sektöründe gerçekleşti. Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 13,2, fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 4 ve mücevher ihracatı yüzde 1,8 azaldı.

EN FAZLA ARTIŞ UMMAN'DA

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya yüzde 6,5, İngiltere’ye yüzde 28,6, ABD’ye yüzde 36,2, İtalya’ya yüzde 12,9 ve Fransa’ya 24,7 artış kaydedilirken, Irak’a ihracat yüzde 4,6 geriledi. En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 5 ülke ise yüzde 315,3 ile Umman, yüzde 193,5 ile Liberya, yüzde 176,2 ile Libya, yüzde 167,6 ile Bahreyn ve yüzde 151,4 ile Kolombiya oldu. Ülke grubu bazında bakıldığında temmuz ayında AB’ye ihracat yüzde 20, diğer Asya ülkelerine yüzde 49, Orta Doğu’ya yüzde 2 artarken, Afrika’ya yüzde 7 ve Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 28 azaldı.

YENİ NESİL SERBEST BÖLGELER GELİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, üretimle, yatırımla, ihracatla kalkınan Türkiye için güzel bir gün olduğunu belirtti. Dünyanın enerji kaynaklarının gelecekte büyük ölçüde değişeceğini vurgulayan Pekcan, Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı ve yükseleceği sektörleri daha fazla destekleyeceklerini ifade etti. Bu kapsamda, yazılım, yapay zeka ve diğer teknolojik alanlarda Türkiye’nin potansiyelini küresel piyasalara sunmak üzere “yeni nesil serbest bölgeler” kuracaklarını kaydeden Pekcan, dijitalleşmeyi ve e-Ticareti ön plana çıkaracaklarını aktardı.

169 ÜLKEYE İHRACATTA TL KULLANDIK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de temmuzda ihracatçıların ülke bayrağını 223 ülkede dalgalandırmayı başardığını vurguladı. İhracatta Türk lirasının yerine de değinen Gülle “Temmuz ayında 169 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldı. Toplam 3,9 milyar lira tutarında ihracatın Türk lirasıyla yapıldığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi yerel paralarla ticaret, sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir konu. Bu konuda sayın Bakanımızın da önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz” diye konuştu.