Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk 100 günü için eylem planını kamuoyuna açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda 16 bakanlığın 100 günde gerçekleştireceği 400 projeyi açıklayan, bu projelerin yeni dönemin ateşleyicisi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımdan enerjiye, sanayiden dış ticarete, şehircilikten dış politakaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora kadar birçok başlıkta hedeflerin yer aldığı programı açıklarken, 400 projenin 48'inin savunmaya ait olduğunu söyledi. Erdoğan "Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Her ne olursa olsun savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz" dedi. Binlerce kişiye milyarlarca lira sosyal yardım verildiğini, yeni dönemde sosyal yardım alan kişileri istihdama yönlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bütçeden taviz yok

Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Kamunun borçlanma maliyetleri düşürülecek. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yönetilerek, yılda 3-4 milyar lira arasında ilave gelir elde edilecek. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaşılan zorlukları aşmak için, dış borçlanmada Çin piyasasına yönelinecek. Kalkınma Bankası, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırılacak.

KOBİ'lere destek artırılacak

Stratejik ürünler başta olmak üzere yazılımdan makine teçhizatına kadar her alanda KOBİ'ler desteklenecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen

Bütün okullarda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısı yüzde 68’den yüzde 71’e çıkacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen daha alınacak.



Şırnak ve Artvin’e doğalgaz

Sinop Nükleer Santrali için çalışmalar devam edecek. Üçüncü nükleer enerji santralinin Trakya'da kurulması için planlama yapılacak. Şırnak ve Artvin'e doğalgaz verilmeye başlanacak. Yıl sonuna kadar Hakkâri’ye de gaz ulaştırılacak.



Denizde karada sondaj

Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak. Türkiye'nin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilip ekonomiye kazandırılması için çalışmalar 3 kat artırılacak. Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahaları özel sektörün işletmesine açılacak.



Güneşte 4,8 milyar $’lık ihale

Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için ilana çıkılacak. Eskişehir Alpu'da 1000 megavat kurulu güce sahip termik santrali inşası için ihaleye çıkılacak. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi için teklifler alınacak



‘Millet Bahçeleri’ geliyor

Beşi bu dönemde tamamlanacak millet bahçelerinden 6'sının inşasına, 22'sinin de projelerine başlanacak. İstanbul-Kayaşehir, Baruthane, Esenler ve Konya Meram Millet Bahçeleri açılacak. Atatürk Havalimanı Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak.



Dar gelirlilere 15 bin konut

100 günde 17 bin konut ve işyeri hak sahiplerine teslim edilecek, 16 bin konut ve işyerinin temeli atılacak. Dar gelirliler için 15 bin 523 konut satışa çıkarılacak. Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemler tamamlanacak.



Emekliye en az 1.000 TL maaş

1.000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözü yerine getirilecek. Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programlarından yararlandırılacak.



Er ve erbaşa da sağlık hizmeti

Er ve erbaş ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri temin edilecek. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecek.



Uzay Ajansı kurulacak

Yerli uydular için projeler geliştirilecek. Türkiye Uzay Ajansı ve Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi açılacak. Bilişim Vadisinin ilk etabının ikinci kısmı tamamlanacak.



50 bin koyun dağıtılacak

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak. Damızlık koyun projesi kapsamında, üreticilere Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verilecek. Sudan'da 12 bin 500 hektarlık alanda çiftlik kurulacak.



Çin pazarına açılacağız

İhracatı geliştirmek, yeni dönemde de önceliklerin başında yer alacak. Eximbank'ın müşteri sayısı ve bunun içindeki KOBİ payı artırılacak. Yeni dönemde öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak. İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulaması başlatılacak. E-ticarete konu ürünlerde Türk Malı imajının korunmasına yönelik uygulamalar geliştirilecek.

Kanal İstanbul'un iki yakasına iki şehir

Kanal İstanbul Projesinde 22 milyon metre kare arazinin TOKİ’ye devri tamamlanırken ÇED ve Etüt Proje işleri yapılacak. Proje kapsamında kanalın her iki tarafına da şehir kurulacak. Proje yap-işlet-devret ya da kamu özel ortaklığıyla hayata geçirilecek.

DEV PROJELER START ALIYOR

∂ İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi başlatılacak.

∂ İstanbul'daki yeni havalimanı 29 Ekim'de hizmete girecek.

∂ 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yap-işlet-devret modeliyle inşası için ihaleye çıkılacak.

∂ Bölünmüş yol ağına 328 km, tünellere 30 km daha ilave edilecek.

∂ Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu'nun 120 kilometrelik bölümünde hat serimi tamamlanacak.

∂ Halkalı-Kapıkule Hızlı Demir Yolu'nun ihalesi yapılacak.

∂ Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu seferlere başlayacak.

∂ Mersin ve Konya'da 2,6 milyon ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezi faaliyete geçecek.

∂ Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitirilecek, Tokat Havalimanı’nın terminal binasının inşasına başlanacak.

∂ Yerli 5-G ve ötesi için çalışmalara başlanacak.

Dövizlerinizi altınlarınızı yastık altından çıkarın!

Programda bütçe ve kamu maliyesine ilişkin atılacak adımlar bulunduğunu söyleyen Erdoğan "Yerli, millî direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" çağrısı yaptığını ve yastık altındaki dövizlerin, altınların TL'ye dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetine sahip ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan "Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımında da 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yapıldığını hatırlattı. Erdoğan, Orta Vadeli Programı ağustos ayı sonuna kadar ilan etmeyi planladıklarını, 2019-2023 dönemine ilişkin plan çalışmalarının da kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını da söyledi.