Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ve cari açıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere dikkat çekerek enflasyonun yıl sonuna doğru düşüşe geçeceğini, 2019 yılında ise tek hanelerin görüleceğini söyledi. Bu kapsamda MB'nin aldığı tedbirler ile BDDK'nın kredi ve kredi kartlarında yaptığı düzenlemenin önemli olduğunu ifade eden Albayrak “Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi bir hedefimiz var. BDDK'nın tebliği önemli. Cari açığın dengelenmesi. Türkiye hem mali disiplinle fiyat istikrarından ve büyümeden taviz vermeyecek. MB'nin adımları da hakeza öyle. Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok.” Önümüzdeki dönemde enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü ineceğini belirten Albayrak sözlerine şöyle devam etti: Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü. 2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Beş yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki, adımların hepsinin ne kadar uyumlu olacağını görecek herkes. Piyasaya çok uyumlu ve hızlı hareket etmek lazım. Eylül ayında program açıklandığında bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen bir dönüşüm olacak.

Sermaye piyasalarına yönelik güçlü adım atacaklarını vurgulayan Albayrak “Uyum, uyum, uyum. Herkesin aynı hedefe birlikte yürüdüğü senkronize güçlü koordinasyonlu ekonomi yönetimi dönemine emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu. Türkiye için tehditlerden daha büyük fırsatların olduğunu kaydeden Albayrak şunları kaydetti: Bu dönemi güçlü ve kararlı ekonomi yönetimiyle birlikte birleştirdiğimizde inanılmaz fırsat penceresi ile karşı karşıyayız. Türkiye küresel ticarette stratejik avantajı olan bir ülke. Batıdan doğuya sanayi üretim dönüşümünü ortaya koyacak şekilde konumlandıracak destek politikalarını. Bakanlarımız özel sektör mantığıyla Türkiye'deki süreçleri, kamunun aklıyla özel sektör mantığını birleştirecek şekilde çok daha dinamik süreci başlattı. Biz güçlük yaşamayacağız. Enflasyon beklentilerin altında, pozitif bir süreç. Yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek. Biz tedbirleri çok güçlü alıyoruz. Hal Yasası ile ilgili adımlar, Ticaret Bakanlığı sürpriz çalışmalar yapıyor.

Kamuda yüzde 30 tasarruf hedefliyoruz

İlk OVP toplantısını bu hafta içerisinde gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Albayrak "Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız. İnandırıcı, güçlü ve kararlı adımlar atacağız. Kamu olarak biz tasarruf sürecini başlattık. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor. Hazine borçlanma oranını yüzde 125'den yüzde 110'a düşürdük. Türkiye çok güçlü bir ülke. İhracat rakamlarına bakınca bunu görüyoruz" dedi.

ABD ile ilişkiler kopmaz

ABD'nin Türk bakanlarına yönelik müeyyide uygulama kararını değerlendiren Albayrak şunları söyledi: "Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke arasında güçlü tarihî ilişkiler var. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş."