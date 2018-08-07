Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Biz iş adamı olarak üzerimize düşeni yapacağız. İstihdam oluşturmaya devam edeceğiz."

Ali Ağaoğlu, "Avrupa'nın En Büyük Yaşam Projesi" olarak adlandırdığı, Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Bodrum projesine ilişkin düzenlenen basın toplantında konuştu. Bodrum'da Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olmaya aday bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Ağaoğlu, Bodrum'un yazlık yaşam alanı olarak lanse edildiğini, ancak artık bu proje ile Bodrum'un kaderinin değişeceğini söyledi.

Ağaoğlu, 12 ay yaşamın canlı olduğu bir yaşam alanı tasarladıklarını kaydederek, "Bodrum denilince akla milyon dolarlar, milyon avrolar geliyor. Bodrum sadece A gelir grubuna sahip olanların yaşayacağı bir yer gibi lanse ediliyor. Ancak bizim projemiz herkesin ev alabileceği bir proje olacak. Bu projede her kesime hitap edeceğiz Bodrum'da." diye konuştu. Şu anda bu işi en iyi bilen uluslararası ve yerel uzmanlarla çalıştıklarını aktaran Ağaoğlu, Bodrum'da kültürüyle, sosyal aktiviteleriyle yaşanacak bir alan planladıklarını aktardı.