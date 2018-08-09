Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek.