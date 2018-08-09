Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek.
BAŞA DÖN
Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek.
Etiketler : öğrenci,öğrenci bursu,burs ödemeleri,