Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut kampanyaları etkisini gösterdi. 100’ün üzerinde firmanın başlattığı 0,98 faiz ve yüzde 20 indirimiyle konut satışlarında patlama yaşandı. Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek payı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu şehirler ise sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkâri ve 50 konut ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 oranında azalış göstererek 30 bin 405 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan oldu. İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617’ye çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 seviyesinde gerçekleşti. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261’e yükseldi.

EN ÇOK IRAKLI ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. Irak vatandaşları temmuzda Türkiye’den 584 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi.