Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL

ETRA Holding tarafından İstanbul Selimpaşa’da yapımına başlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Âdeta ‘emekli köyü’nü andıran 200 milyon lira yatırım değerine sahip projedeki ilk örnek konak tamamlandı ve ziyarete açıldı. Yalnızca 55 yaş ve üzerinde olanların yaşayacağı HerDem konakları, emeklilikten sonra aktif, sosyal ve sağlıklı bir hayatın hayalini kuranlarla buluşmaya hazırlanıyor. HerDem’in sakinleri, meyve ve sebzeleri dalından koparacak, müzikten resme hep erteledikleri hobilerini gerçekleştirecek, yenilenme merkezinde yorgunluklarını atarak rahatlayabilecek. Her türlü detayın düşünüldüğü köyde, Acıbadem, 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.

HerDem’de her biri iki katlı 45 konak yer alacak. Türkiye’nin yedi bölgesine ait izler taşıyan yöresel konaklarda toplamda 614 hane olacak. HerDem İcra Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun, ABD’de yaygın olan yaşlı evleri projelerini incelediklerini belirterek “Büyüklerimizin emeklilik döneminde rahatı ve mutluluğu hepimiz için çok önemli. Kendi hanelerinde ve sosyal bir ortamda, yeşillikler içinde yaşayacaklar. HerDem’deki sayısız aktiviteden faydalanacak ve sağlıkları sürekli uzmanların kontrolünde olacak” dedi. HerDem’de günlük hayatı kolaylaştıran ev temizliği, yemek servisi, market, ATM, eczane ve kuaför hizmeti verilecek. Silivri’de kapılarını açmaya hazırlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde 1+1 daireler 337 bin TL’den başlıyor.