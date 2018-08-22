Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürecek. Buna göre; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi, Polis Meslek Yüksekokulları 2 bin 500 öğrenci, Atatürk Üniversitesi 100 hemşirenin de aralarında olduğu toplam 152 sözleşmeli personel, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel, Süleyman Demirel Üniversitesi 100 geçici işçi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 uzman yardımcısı alacak. Önümüzdeki 1 aylık süreçte başvurular, bu kurumlar tarafından KPSS puanı ve belirlenen diğer kriterlere göre değerlendirilecek. Sadece bu dönemde toplam alımlar, 5 bin 850 kişiyi bulacak. Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da uzman çavuş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımı için ilana çıktı.