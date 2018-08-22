2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürecek. Buna göre; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi, Polis Meslek Yüksekokulları 2 bin 500 öğrenci, Atatürk Üniversitesi 100 hemşirenin de aralarında olduğu toplam 152 sözleşmeli personel, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel, Süleyman Demirel Üniversitesi 100 geçici işçi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 uzman yardımcısı alacak. Önümüzdeki 1 aylık süreçte başvurular, bu kurumlar tarafından KPSS puanı ve belirlenen diğer kriterlere göre değerlendirilecek. Sadece bu dönemde toplam alımlar, 5 bin 850 kişiyi bulacak. Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da uzman çavuş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımı için ilana çıktı.
Devlet 5 bin 850 kişi alacak
22.08.2018 - 02:50 | Son Güncelleme: 22.08.2018 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıl başından beri başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.
Etiketler : memur alımı,işçi alımı,devlet işçi alımı,
577262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/577262.aspx
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