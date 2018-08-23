Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 günlük tatili fırsat bilen tatilciler, tatil rezervasyonlarını ve ödemelerini online yaparken, tatil için yapacağı alışverişte de aynı metodu kullandı. Böylece geçen seneye göre bu Kurban Bayramı’nda online alışveriş hacmini yüzde 126 büyüttü. Alışverişte tercih edilen ürünler de hem tatil hem de bayram etkisini gösterdi. Seyahat hazırlığını internetten yapmayı tercih edenler, 5 bin 500 adet oto lastiği aldı. En çok rağbet edilen ürünler arasında derin dondurucu, kıyma makinesi, kahve, çay, sofra-mutfak gereçleri, deterjan, şampuan, kolonya, kahve makinesi, oyuncak gibi ürünler dikkat çekti. Çocuk kıyafeti ve yine onları sevindirmek için yapılan oyuncak alışverişinde de artış yaşandı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, derin dondurucu ve kıyma makineleri gibi ürünlere geçen yıldan daha fazla rağbet gösterildiğini ifade etti. Yine verilere göre alışveriş sıklığını en çok artıranlar, 18-24 yaş arası alıcılar oldu. Sepet tutarları 200-250 lira arasında değişirken, oyuncak, parti malzemesi ve çocuk kıyafeti alımındaki büyük artış dikkat çekti.