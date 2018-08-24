Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum’da yiyecek içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değinerek “Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum ‘10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun’ gibi şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz” dedi. Turizmde önce insana yatırım yapılması gerektiğine değinen Ersoy “Bu sektöre yatırım yapan, turizmde çalışan insanların zihniyetini, onların kafa yapısını değiştirmemiz lazım. ‘Turist geldi, üstünden ne kaparız?’ mantığıyla düşünmemek lazım. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Eskiden bürokrasi çok ağır oluyordu. Şimdi öyle değil. Çok hızlı gidiyoruz. Şu anda hükûmet, 10 kat hızlı hareket ediyor. Sistemin böyle bir faydası var. Beş sene zarfında hedeflerimize inşallah ulaşacağız. Ulaşmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

45 milyon turist 1.000 dolar harcama

Bakan Ersoy; Türkiye’nin turizminin bazı istenmeyen olaylar sebebiyle bir süre duraklama dönemini yaşadığını, o dönemde fiyat ortalamasının düştüğünü, artık o günlerin geride kaldığını söyledi. Türkiye’ye gelen turist sayısında artışın gelecek sezonlarda devam edeceğine inandığını vurgulayan Ersoy; ilk hedeflerinin turist sayısı değil, turizmden elde edilen kişi başına geliri artırmak olduğunu ifade etti. Ersoy, Türkiye’ye gelen turistlerin kişi başı ortalama turizm harcamalarının 670 dolar civarında olduğuna işaret ederek, gelecek senelerde 40-45 milyon turisti geçmeyi değil, kişi başına ortalama turizm gelirini 670 dolardan 1.000 dolara getirmeyi konuşmak gerektiğini, başarı çıtası olarak bunu gördüğünü söyledi.

Havlu serecek yer yok ne olur eylülde gelin!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini “güneş, kum ve deniz” tatili yaparak geçirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz’de plajları doldurdu. İzmir’in Çeşme ilçesinde nüfus 25 misli arttı, otellerde yer kalmadı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fiyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste “Ne olur bekleyin, eylül ayında gelin. Bölgedeki bütün turizm ilçelerinde de durum aynı” dedi. Turizmciler hem yerli hem gurbetçi hem de yabancı akını sebebiyle plajlarda havlu serecek yerin bile kalmadığını, sakin ve konforlu tatil için de eylül ayının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.