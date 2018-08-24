Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika’ya yönelik başlatmış olduğu kara kıta açılımı meyvesini vermeye başlıyor. Türkiye tarihinde ilk defa devlet ve özel sektör iş birliğiyle Sudan’dan 99 yıllığına kiralanan arazi üzerinde tarıma başlanması için çalışmalar hızlandı. 100 Günlük Hükûmet Programı’nda da yer alan ikili tarımsal iş birliği çerçevesinde bölgede 780 bin 500 dönümlük arazi Türkiye’nin kullanımına açıldı. Burada özellikle Türkiye iklimine elverişli olmayan ürünlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Ürünler arasında ananas, mango, avakado, pepino jambu, kanolanın yanında pamuk ve yağlı tohum da yer alıyor. Üretimin başlaması ile birlikte bu ürünler daha ucuza Türkiye’ye gelecek.



YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Sudan’da 12 bin 500 hektarlık arazi üzerinde örnek çiftlik kuracak. Çiftlikte gerçekleşecek üretim özel sektöre örnek teşkil edecek. Örnek çiftlik için yer tespiti ve toprak analizleri tamamlandı. Türk iş insanlarına da Sudan’a yatırım konusunda çağrı yapılıyor.

TİCARET HACMİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILACAK

Sudan’da yatırımların bir bir hayata geçmesi ile birlikte ticaret hacminin genişlemesi hedefleniyor. Resmî kayıtlara göre; söz konusu ülke ile 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. 500 milyon dolarlık ticaret hacmin önümüzdeki yıl 1 milyar dolar, sonraki yıl 2 milyar dolar, daha sonra için ise 10 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyareti sırasında restorasyon için Türkiye’ye devredilen tarihî Sevakin adasıyla ilgili de çalışmalar sürüyor. Restorasyon için ön hazırlıklar devam ediyor.