Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’un (ENR), yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi açıklandı. Buna göre; 2017’de listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinciliğini korudu. Üçüncü sırada 36 firma ile ABD bulunuyor. Uluslararası inşaat pazarı büyüklüğü de; 2017 yılında yüzde 3,1 artış göstererek, 482 milyar dolar oldu. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı söz konusu dönemde yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu’da yüzde 9,1’den yüzde 9,7’ye yükseldi. Asya’da bu oran yüzde 7’den yüzde 4’e geriledi. Afrika’da yüzde 5,1’lik oran korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa’da bu seviye yüzde 6,5’ten yüzde 6,8’e çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, uluslararası pazardan aldıkları payı 2030’da yüzde 7’ye çıkaracaklarını belirterek “Diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesi en önemli hedefimizdir’’ dedi.