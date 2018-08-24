Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasının amaçlandığı proje için Türkiye genelinde lisanslı 600’den fazla toplayıcı ve 40’dan fazla geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor. Dönüşüm sayesinde atıklar yeniden hammadde haline gelerek piyasada yer alırken petrol türevi ürünlerin girdi oranını düşürüyor. Atık plastikten elde edilen dönüşüm granüller de Çin ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 2018’in ilk yarısında 13 milyon ağacı kesilmekten kurtaran hareketin hedefini anlatan Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin “Herhangi birimizin atığı diğer bir kişinin kazancı, serveti ve ham maddesidir” sloganıyla hareket ettiklerini belirtti. Bilgin, projenin yaygınlaşması ile kişi başı yeşil alan miktarının 15 metrekareye çıkmasının planlandığını kaydetti.



DEĞERİ 12,5 MİLYAR LİRA

Dünyada geri dönüşümün ekonomik değerinin 600 milyar avro olduğunun varsayıldığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu: Bunun yüzde 10’u 60 milyar, yüzde biri ise 6 milyar avro yapıyor. Yaşadığımız süreci göz önüne aldığımız zaman geri dönüşümün ne kadar büyük bir ekonomik kazanç ve istihdam kaynağı olduğu anlaşılıyor. Proje ülkemiz genelinde yaygınlaştırıldığında ekonomik değeri en az 12,5 milyar lira olacak, 100 bin kişilik istihdam sağlanacaktır. Kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkmış olacak.