Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar vergi dairelerine gitmeden, gib.gov.tr ve e-Devlet üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkânının kullanılması önem taşıyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında gerçekleştirilecek. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını da, ‘gib.gov.tr’den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından öğrenebiliyor. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi hâlinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da, kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek. Peşin ödemeyi seçen mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek temize çıkacak. Borçlar, peşin ödemenin yanı sıra, ikişer aylık dönemler hâlinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek.