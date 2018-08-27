Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en güçlü 122 milimetre topçu roket sistemi kabul edilen sistem, 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 mm roket kundağına sahip olup tek seferde 240 adet roketi 2 dakikada hedefe gönderiyor. Sistem, 4 kilometrekare büyüklüğündeki bir alanı tahrip edebiliyor. BAE’de 2003’ten beri önemli projelere imza atan ROKETSAN, bu ülkeye bir dizi ürününü ihraç etti. Jobaria Çok Kundaklı Lançer’in geliştirilmesinde daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen sistemlerdeki tecrübelerden faydalanıldı.