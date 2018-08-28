Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT / İSTANBUL

Vanlı 25 hayırsever iş insanının bir araya gelerek kurduğu ‘Dostluk Grubu’ ilk meyvesini verdi. Sosyal yardımlaşma ve gençlerin iş sahibi olması için önemli görevler yürüten Dostluk Grubunun Van’da geçtiğimiz yıl temelini attığı gömlek imalat fabrikası bugün üretimine başladı. 7 milyon liralık yatırımla devreye alınan tesiste 500 kişi istihdam ediliyor. Wilco Group CEO’su Mehmet Avcı, dostluklarının ve ticari birlikteliklerinin ilk dikişini bugün attıklarını belirterek “Her anlamda kazançlı olur inşallah. Bu yatırımla, Van’ın kalkınmasına katkıda bulunarak, işsizliği azaltacak, yeni istihdam imkânlarının doğmasını sağlayacağız” dedi.

TEŞVİKLERDEN YARARLANDIK

Dostluk grubu üyelerinin yanında devletin de teşvik noktasında ciddi katkılarının olduğuna vurgu yapan Avcı “Biz daha makineleri almadan hükûmet arsayı teslim etmişti. Çift vardiya çalışacak atölyeden İspanya, İtalya ve yanı başımızdaki İran’a tekstil ihracatı yapacağız” diye konuştu.

Önce tekstil geldi, sırada traktör var

Dostluk Grubu’nun planladığı projeler bununla sınırlı değil. Wilco Group CEO’su Mehmet Avcı, iş insanlarını söz konusu teşviklerden yararlanarak Doğu ve Güneydoğu illerinde yatırım yapmaya davet ediyor. Dostluk Grubu’nun faaliyete geçen gömlek imalat fabrikasının ardından streç film üretimi ile traktör fabrikası için çalışmalarını da yoğunlaştırdığı belirtiliyor.