Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörü yeni bir kampanyanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz mayıs ayındaki kampanyanın bir benzerinin bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanması bekleniyor. Kampanya ile mayıs ayında olduğu gibi yüzde 25’e varan fiyat indirimleri, peşinat kampanyaları, peşinat oranı indirimi ile konut kredisinde yüzde 0,98’den başlayan faiz oranlarının uygulanması bekleniyor. Sektör temsilcileri, söz konusu kampanyayı, hükümetin 100 günlük programının uygulanmasına dair en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyor. Yaklaşık 240 sektörü hareketlendiren gayrimenkul sektöründe tekrarlanacak bu kampanyanın büyük ilgi görmesi bekleniyor. Emlak Konut GYO, İller Bankası, KİPTAŞ, GYODER, KONUTDER, İNDER, İMKON ve TMB’nin desteklediği kampanyaya çok sayıda şirketin de dâhil olması bekleniyor. Geçtiğimiz kampanya 15 Mayıs-30 Haziran ayında gerçekleştirilmiş, 8 milyar liralık hasılat elde edilmişti. Bu kampanyanın, 2001’den bu yana bankacılık yapma yetkisi olmayan Emlak Bankasının yeni finansman imkânıyla sektöre girecek olması ise beklentiyi daha da yükseltiyor.