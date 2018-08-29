Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında devreye giren 5’inci basamağıyla beraber 10-49 çalışanı olan işletmelerin de dahil olduğu Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) çalışanların sayısı 4,2 milyonu, oluşan toplam fon büyüklüğü ise 3,3 milyar lirayı geçti. Ülke genelinde tasarrufların artması ve sosyal güvenlik uygulamalarının üzerindeki yükün hafifletilmesi için planlanan sistem, gönüllü BES’e göre bazı avantajlar içeriyor.

Otomatik Katılım sayesinde çalışanlara tasarruf için çok önemli bir fırsat sunulduğunu vurgulayan eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, “Otomatik Katılım Sistemi’nde, gönüllü BES tarafındaki %25 devlet katkısının üzerine bir seferlik olmak üzere 1.000 liralık bir ekleme daha yapılıyor. Ayrıca, toplam birikimin emeklilik gelir sigortasına devredilmesi hâlinde %5’lik ekstra bir katkı yapılıyor” dedi. OKS’de, sistemden istenildiği zaman sıfır kesinti ile ayrılma hakkının olduğunu belirten Öztürk “Tüm bu katkılarla beraber Otomatik Katılım, BES’in en avantajlı hâli. Bu durumun da doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor”

diye konuştu.

BES UZUN VADELİ BİR YATIRIM ARACI

Ömer Faruk Öztürk, bireysel emeklilikte en çok konuşulan konulardan biri olan fon performansları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. BES’te amacın uzun vadede yatırım geliri elde etmek olduğunu hatırlatan Öztürk, kısa vadeli iniş ve çıkışların katılımcıları tedirgin etmemesi gerektiğini söyledi.