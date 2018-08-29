Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TürkAkım Projesi her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşuyor. Söz konusu hatlardan biri Rus gazını Türkiye’ye transfer edecek. İnşası devam eden ikinci hat ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak.