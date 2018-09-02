Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ekonomik savaş verdiği bir dönemde, içeride de market raflarındaki fiyatların “anlık değiştiğine” dair artan şikayetler üzerine devlet harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, döviz kurundan zarar görmemesine rağmen, “bu durumlardan etkileniyormuş” gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla, işe önce perakende satış yapan yerlerden başladı. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında; gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine gidildi. Ekipler, fiyatlarda yapılan değişimleri inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören spekülatörlere izin verilmeyeceğini söylemiş, konuyla ilgili cuma günü Resmi Gazete’de de yönetmelik yayınlanmıştı. Ticaret Bakanlığınca fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimler, 3 koldan gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu”, “Ticari Reklam ve Haksız ticari Uygulamalar Yönetmeliği”, “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında denetimler yapılıyor. Aykırılık tespit edilen uygulamalara ilişkin, bu mevzuatların cezai hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanıyor.

Uyanık olun, fiyat ve gramaja bakın

Tüketici birlikleri; serbest piyasa şartlarında iş yerlerinin her ürünü istediği fiyata satabileceğini, sadece ilaç, kırmızı et, ekmek, elektrik, gaz, su gibi stratejik ve herkesi ilgilendiren alanlarda devletin regülasyon hakkının olacağını bildirdi. Ancak etik nedenlerle ürünlerin üzerinde bir otororite kurulması gerektiğini belirten uzmanlar, devlet kadar vatandaşa da önemli görevler düştüğünü belirtti. Uzmanlar, “Devlet fiyat manipülasyonlarının kaynagına inmeli. Çözüm bulmalı. Vatandaş da bilinçli hareket ederek, gerekirse tasarrufu artırmalı ve gereksiz alışverişten kaçarak doğal regülasyonu sağlamalı” dedi.