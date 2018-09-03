Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin genç girişimcileri desteklemek için verdiği desteklerin ikinci fazı başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini açıkladı. Genç girişimcilerin hibe desteğini alabilmeleri için katma değeri yüksek ürün üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağamak amacıyla söz konusu destek verilecek. Kısa adı BİGG olan Bireysel Genç Girişim Programı için çağrı bugün itibarıyla açılacak. Başvuruları, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan heyet değerlendirecek. Uygulayıcı kuruluşlar ise eğitim, mentorluk, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı, iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bakanlık, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini de bu yolla gerçeğe dönüştürecek. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, nitelikli istihdamı artıracak teşebbüslere dönüşecek. Bir başka deyişle, ‘fikirden pazara’ kadar olan faaliyetlere bakanlık desteği veriliyor. Bu sayede uluslararası rekabet gücü olan, teknoloji seviyesi yüksek ürün ve hizmet geliştirebilen, ancak sermayesi olmayan fikir ve bunu üretecek firmalar ekonomiye kazandırılıyor. BİGG 2018 yılının ilk çağrısına 3 bin 323 girişimci başvuru yaptı ve 146 girişimci Tekno Girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazanmıştı.

Teknoloji gelişecek dışa bağımlılık bitecek

Programa “Akıllı Ulaşım”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam” ile “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program dâhilinde yaklaşık 1.000 girişimcinin şirketini kurup fikirlerini hayata geçirdiğini, bugün başlayan ikinci çağrı ile yeni girişimci adaylarını destekleyeceklerini söyledi. Varank “Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin lira tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek. Çağrı yapılan müracaatlar hızla değerlendirilecek.