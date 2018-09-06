Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak’ta temaslarda bulunarak, yerli kömürle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin yaklaşık 30 milyon ton civarında taş kömürü ihtiyacının bulunduğunu hatırlatan Bakan Dönmez “Bunun ancak 1 milyon ton civarındaki kısmı yerli kaynaklarımızdan, ki biliyorsunuz taş kömürü sadece Zonguldak havzasında bulunuyor. Hedefimiz, ithal kömürü asgariye indirmek, mümkünse sıfırlamak. Onun için bu bölgede işçimiz, mühendisimiz, hep birlikte üretimin, dolayısıyla istihdamın artması için ne gerekiyorsa yapacağız. Merakla beklediğinizi biliyorum, Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) 1.500 işçi alımıyla alakalı söz vermişti. O söz bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımız, İŞKUR’la istişareler aşamasında, o süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız” dedi.