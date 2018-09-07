Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ZONGULDAK

Millî Enerji ve Maden Politikası sonrası Türk denizlerinde ve karada yoğun bir doğal kaynak arayışına geçen Türkiye çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan ve şu anda Zonguldak açıklarında aramalar yapan Millî Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis’te incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Dönmez “Karadeniz’de 2 boyutlu sismik çalışmaların tamamlandı. Sismik veriler incelendikten sonra hidrokarbon rezervi bulabileceğimiz alanlarda 3 boyutlu çalışmalar yapılacak. Akabinde de sondaj çalışmaları olacak. Biliyorsunuz Zonguldak ve Bartın’da taş kömürü madenleri denizin altına doğru gidiyor. Nitekim denizin altında biz burada madencilik yapıyoruz. Şimdi ne kadar derine gidiyor, ne kadar açıklıkta bunları çalışmalar bittikten sonra belirlemiş olacak. Yaklaşık 1 aylık daha burada iş programımız söz konusu” diye konuştu.

Oruç Reis’in bin 500 metre derinlikten bilgi toplayabildiğini belirten Bakan Dönmez, “Deniz tabanından yaklaşık 18 metre derinliğe inmek suretiyle örnek alabiliyor. Su içerisinden örnek alabiliyor, görüntüleme yapabiliyor. Bunlar sayesinde kendi ekonomik kullanımımız altındaki sularımızda bu çalışmaları kendi millî gemimizde yapıyoruz. ‘Millî gemimiz’ diyorum çünkü bu gemi Türkiye’deki millî tersanelerde yapıldı, yaklaşık yüzde 90’ı yerli malzeme’’ ifadelerini kullandı.

Sismik araştırmaların akabinde sondaj çalışmaları yapılacağını anlatan Dönmez, “İlk sondajımız inşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Akdeniz’de Antalya açıklarında planlıyoruz. Kendi ekonomik bölgemiz içerisinde yer alacak. Ümitliyiz ama bunu biraz zaman gösterecek, ne kadar isabetli olduğumuzu. O da yine millîleştirdiğimiz bir gemi. Geçtiğimiz yıl satın aldığımız bu gemi ile artık Karadeniz, Akdeniz’de sondajları yapacağız. Bir başka çalışmamız da Karadeniz için ikinci gemi almak. Hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de petrol ve doğalgaz rezerviyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bakanlık olarak bir sloganımız var, ‘Varsa bulacağız’. İnşallah var, ümitliyiz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz, bundan sonrası da artık biraz ‘ya nasip’ demek. Milletimizin bu konudaki beklentilerini biliyoruz, bu beklentilerini duaya çevirirlerse en kısa sürede bu keşifleri de yapmış oluruz” dedi.

Bu hızla kömürümüzü 1.500 yılda tüketemeyiz

Yeni kömür rezervleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dönmez şunları söyledi: İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki kömür rezervimiz bilinen 15 milyar tondu. Yaptığımız çalışmalarla bunun üstüne 3-3,5 milyar ton daha ekledik ve 18,5 milyar tona ulaştı. Bu hızla gidersek bin 500 yılda tüketemeyiz. Hızımızı artırmamız gerekiyor. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 7,5 ila 10 milyon ton yıla çıkartmak üretimi. TTK’nın 8 bin 500, özel sektör ile birlikte 11 bin kişinin istihdamı söz konusu. İstihdam 2 katına çıkacak ama üretimi 7-8 kat arttırmak istiyoruz.