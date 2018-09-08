Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliği yapıyor. Buna göre Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 80 bin kişi istihdam edilecek. Protokolle, İŞKUR kanalıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödenek, ilk müdürlüklerine aktarılacak. Ayrıca yine okullarda TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri takip ederek muhtemel sıkıntılar karşısında gereken tedbirlerin hızlı şekilde alınmasını sağlayacak. Böylece toplamda 80 bin kişi bu programdan faydalanmış olacak. Çalışacak kişilere ödemeler asgari ücret üzerinden yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının, kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile önemli bir adım atıyoruz" dedi.