Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin ağustos ayında maruz kaldığı kur saldırısının ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yarın yapılacak. Merkez Bankasının, Türk lirasına destek verecek önemli adımlar atması bekleniyor. Özellikle eylül rakamları yüksek geldiğinde TCMB tarafından yapılan duyuruda; enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin önemli risklere işaret ettiği, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceği, 13 Eylül’deki toplantıda parasal duruşun yeniden şekillendirileceği ve eldeki bütün araçların etkin kullanılacağı vurgulanmıştı. Son dönemde TL’yi teşvik etmek amacıyla mevduata vergi indirimi başta olmak üzere, çeşitli adımlar da atılmıştı. Merkez Bankasının da yarınki toplantısında faiz artışına giderek; “hem döviz üzerinde baskı kurmayı, hem TL’nin itibarını artırmayı, hem de yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlanmasını sağlamayı” amaçladığı belirtiliyor. Böylece enflasyon görünümünde de orta-uzun vadeli düzelmenin sağlanması hedeflenecek.



İLK TEPKİLER OLUMLU

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, muhtemel faiz artışının, aslında enflasyondaki son seviyeye bir tepki olarak düşünülebileceğini belirtti. Saltoğlu, “300-350 baz puan arası bir artış, daha makul geliyor. Aşırı kur ataklarına belki çare olmaz ama dalga boylarının belirli bir oranda sınırlanmasına faydalı olabilir” dedi. Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal da “TCMB’nin ‘parasal duruş yeniden şekillendirilecektir’ açıklamasıyla, hem 10 yıllık tahvil faizlerinde hem de kurda gerileme yaşandı. Merkez Bankası’nın kısa vadede dolar/TL oynaklık oranlarını ve enflasyon beklentilerini göz önüne alarak, 250 baz puanlık artış yapmasını beklemekteyiz. Atılacak faiz adımı kurda stabilizasyonun öncüsü olabilir. Böylece kısa vadede sıcak para da çekilebilecek” diye konuştu.

EV HANIMLARININ BİLE GÖZÜ MERKEZ'DE

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, yarınki PPK toplantısının, son yılların en kritik toplantısı olduğunu, bankacısından sanayicisine, esnafından ev hanımına kadar herkesin bu toplantıya odaklandığını söyledi. Son iki ayda kur belirsizliğinin ekonomiye ne denli zarar verdiğinin tecrübe edildiğini belirten Kanlı, “Kurdaki belirsizlik, yüksek faizden çok daha olumsuz etkiliyor. Kurun istikrara kavuşması ve bu kanaldan ekonomiye gelen zararın ortadan kalkması için, 500 baz puanın üzerinde artış bile olabilir” dedi.

OVP'Yİ DİKKATE ALARAK ÖLÇÜLÜ KARAR VERECEK

Merkez Bankasının, kararında, ekonomik büyümeyi ve açıklanacak yeni OVP’nin etkinliğini de düşüneceği belirtiliyor. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, sert faiz artışın beklentilere girdiğini, ancak finansal istikrar açısından TCMB’nin bunu tercih etmeyebileceğini söyledi. Sezgin, beklentinin altında bir artırım gelmesi durumunda, Türk lirası üzerinde belki başta bir negatif etki olabileceğini, ileriye yönelik verilen mesajlarla ek sıkılaşmaya kapının açık bırakılabileceğini, böylece kurda yukarı baskının sınırlanabileceğini söyledi.