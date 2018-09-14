Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL



Türk Lirası ile satış yapan ancak kirasını dolar kuru üzerinden ödeyen AVM markaları, döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller karşısında adeta isyan etmiş, işler kepenk kapatmaya kadar gitmişti. Mağaza sahiplerinin elini rahatlatan karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AVM’de dövizle kiralamaya karşı yeni düzenleme yapılması talimatı ile geldi. TL ile ticarete dönüşte en önemli virajlardan biri alınırken, gözler hazırlanacak yönetmeliğe çevrildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameye göre; AVM ile yapılan sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, 30 gün içinde TL olarak yeniden belirlenecek. Buna göre Alışveriş merkezlerinde sadece TL ile kiralama işlemi gerçekleştirilecek. Ancak, reel sektör oyuncuları, yapılacak yönetmelikte kur riskinin sadece şirketlere yüklenmemesi gerektiğine işaret ediyor. AVM’lerin bankalara olan 15 milyar dolarlık kredi borçları düşünüldüğünde ortak bir karar mekanizma işletilmesinin tüm paydaşların yararına olacağı vurgulanıyor. Alman yatırımcı grubun Türkiye kanadı Prime Development’in Genel Müdürü Artuğ Çetin “Özellikle bizim gibi istihdam oluşturanların da korunmasını içeren kurgular düşünülmeli ki ülkemize yabancı yatırımcı gelsin” diyor. Gazetemize konuşan Çetin’e göre; tüm tarafların riskleri bertaraf edebilmesi için bankaların da üzerine düşeni yapması gerek. Çetin’in dikkat çektiği diğer bir nokta ise TL’ye geçiş için verilen 30 günlük sürenin kısa olması... Artuğ Çetin, milyonlarca kontratın varlığından söz ediyor ve sürenin uzatılmasını istiyor. BMD Başkanı Sinan Öncel de süresi dolmuş sözleşmelerle ilgili yoğun bir mesai yapılacağını doğruluyor. “Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı” diyen Öncel, sıkıntı gördükleri AVM’lerde de 2016 kurları düzeyinde bir dengenin oluşacağını tahmin ediyor.