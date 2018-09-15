Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Son günlerde fiyatlar hızla artarken, gramajlar düşüyor. Üstelik dev markalar bile fiyatlarına zam yaparken, gramajı alışılmış olan ürünlerde de miktarı azaltma yoluna gidiyor. “Gramaj oyunuyla kandırma” yolu, önce ünlü bir markanın bisküvisiyle başladı, çikolata ve diğer ürünleriyle devam etti. Ardından ülkenin en çok satılan çay markaları 1 kilogram olarak bildiğimiz ambalaj tutarını önce 900, ardından 800 grama düşürdü. Aynı yöntem şekerde izlendi. Ünlü şeker markaları, 1 kilogram bildiğimiz kesme şeker paketini 750 grama düşürdü ama adedi aynı tuttu. Yani her bir küp şekerden gram gram eksiltildi. Ardından sıra yoğurtlara geldi. Yine yerliliği ile övünen markamız, daha bir ay öncesine kadar 1 kilogram olan yoğurdunun paket içeriğini 900 grama düşürdü. Aynı markamız diğer ürünlerine de yüzde 50’ye varan zamlar yaptı. Uygulamaları sosyal medyada yayınlanan bu markanın marketlerde yer alan raf ve stantlarında dev etiketlerle indirim başlattığını gördük.



YÜZDE 50 İNDİRİM

Söz konusu marka, geçtiğimiz hafta yüzde 30 ile yüzde 60 zam yaparken, bu haftaki indirimin yüzde 50’yi bulduğu görüldü. Marka, atıştırmalık ürünlerinde 3,99 TL’ye yükselttiği fiyatını yüzde 45 indirerek 2,75 TL’den satmaya başlarken, 4,49 lira olan ürününü de yüzde 49,9 indirimle 3 liradan satmaya başladı. Geçtiğimiz hafta da gramaj indirirken zam yapan marka, yaptığı zammı geri çekmek zorunda kalmıştı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketici cebini düşünüp fiyatını yükselteni almayınca fiyat düşüşleri başladı. Daha da sürecek” derken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin “Serbest piyasada aynı suyu 25 kuruşa aldığımız yerler de var, 25 liraya aldığımız yer de. Müdahale pek mümkün olmuyor. Bu yüzden tüketici hakkını aramalı. Tüketicinin en büyük yaptırımı boykottur. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artırana 50 bin lira ceza kesiyor ama bu caydırıcı da değil. Çünkü bu tutar büyük zincirlerin tek mağazasının bir günlük cirosu” ifadesini kullandı.

7 altın öğütle kazanıyoruz

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tavsiye niteliğinde olan 7 altın öğüdünün yaygınlaştığını, tüm kesimlerin buna sahip çıktığını, Türk toplumunun mutlaka başarıya ulaşacağını söyledi. 7 altın öğüdü değerlendiren Ağaoğlu, şunları söyledi:

*Türk lirasını verip yabancının parasını almayalım dedik. Hükümet de TL’yi teşvik edip döviz alımını kısıtlayan tedbirler aldı. Sözleşmelerin TL’ye çevrilmesi uygulamasını getirdi, vatandaşların döviz alımları azaldı. Hükümetin kararlarıyla desteklenince döviz düşmeye başladı, düşecek.

*Fırsatçılardan alışveriş yapılmamasını tavsiye ettik, tüketiciler uydu, yolunu ve marketini değiştirdi, indirim başladı.

*Alışverişlerde yabancı para ile işlem yapanı boykot edin dedik, oldu.

*“İthal ürün ve hizmet yerine mümkünse yerlisi tercih edilmeli” dedik, herkes etikete bakmaya, Türk Malı damgası aramaya başladı.

*Dövizle kiralama yapan AVM’leri boykot çağrısı yaptık, yatırımcı adım attı, hükümet dövize yasak getirdi.

*“Akaryakıtı ithal ediyoruz, özel araç yerine toplu taşıma tercih edilmeli” dedik. Bu da başarıya ulaşacak.

*Tasarruf çağrısı yaptık, vatandaş sepetlerini küçülttü, devlet taşıt ve binalarda tasarruf kararları aldı.

Bankalar Birliğinden dolandırıcılık uyarısı

Vurguncuların en klasik yöntemlerinden olan banka logosu ve web sitesi görüntüsü kullanarak kişileri dolandırmak. Bu yöntem son günlerde artış gösterdi. Bunun üzerine Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı. Bankalar ve Türkiye Bankalar Birliği ekran görüntülerini kullanarak “Dosya masraflarınızı iade ediyoruz” diyen dolandırıcılar kişilerin kart, şifre ve kimlik bilgilerini istiyor. Son örnekte ise e-Devlet kapısı logosu da kullanılarak yeni bir yöntem başlatıldı. TBB ise vatandaşları uyardı. Ağaoğlu ise hiçbir linke tıklanmaması gerektiği uyarısını yaptı.