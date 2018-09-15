Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı kur şoku ve faiz artışlarından reel sektörün etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacak. Bu konuda özellikle Varlık Fonu ve yeni açıklanacak Orta Vadeli Program büyük rol oynayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Merkez Bankası, enflasyonla mücadele konusunda gerekli gördüğü adımı attı. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğunda yeni adımlar atacağı mesajını verdi. Şimdi mali taraftaki en önemli husus; enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan OVP’nin açıklanmasıdır. 20 Eylül’de açıklayacağız” demişti. Bakan Albayrak; herkesin gerçekçi, günün sıkıntılarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program göreceğini, küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye’ye güvenlerinin de güçlü şekilde tesisinin sağlanacağını vurgulamıştı. İş dünyası ve piyasalar da, reel ekonominin kur ve faizden zarar görmemesi için OVP’de gerekli tedbirlerin alınacağını bekliyor.



GÜVEN ŞEMSİYESİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin en özgün çıpalarından birinin OVP olacağını belirterek “Son dönemde maruz kaldığımız ekonomik saldırıyla oluşan kırılganlıklar, engeller ve engebeleri ustaca aşan ve geride bırakan bir yol haritası ortaya konulacağına eminiz. OVP şemsiyesi, tüm ekonomik aktörlerin altında güvenle yer alacağı büyüklükte olacaktır. Günübirlik kararlardan uzak, iç ve dış yatırımcılara güven veren bir anlayışı yansıtacaktır. Reel sektörün ve piyasaların ihtiyaçlarını hazırlandığından da zerrece şüphemiz bulunmuyor. Tüm bu unsurları içeren OVP, bugün yaşadığımız süreci oldukça olumlu yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı. Saldırılar karşısındaki mücadelenin, daha çok üretimle, reel sektörün gerçek anlamda desteklenmesiyle başarıya ulaşacağını vurgulayan Avdagiç, “Devlet daha çok vergi toplayacaksa, istihdamda artış sağlanacaksa, sosyal barış tesis edilecekse, ihracat artıp ülkeye daha çok döviz girecekse, bütün bunlar özel sektörle olacaktır. Özel sektör güçlü olursa, Türkiye güçlü olacaktır” şeklinde konuştu.

ÜRETİM ODAKLI BÜYÜME MODELİ

Yeni OVP ile birlikte, özellikle katma değerli üretim, teknoloji ve sanayi sektörü ile KOBİ’lerin başı çekeceği bir büyüme modeline geçilmesi bekleniyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Orhan Turan “Tüketen değil üreten bir Türkiye için çalışacağız. Bu noktada her türlü katkıyı vermeye hazırız. Büyümedeki yavaşlamanın daralmaya dönüşmemesi için, mikro tarafta KOBİ odaklı politikalar çok faydalı olacak” dedi.

Cari açıkta sert düşüş

Ekonomide yeniden dengelenme sürecinde olumlu veriler geliyor. Cari açık temmuzda, 1 milyar 751 milyon dolarla, son 9 yılın en düşük temmuz rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre, 2 milyar 960 milyon dolar azalış gerçekleşti. 12 aylık cari açıktaki daralma da devam etti. Haziranda 57 milyar 521 milyon dolar olan 12 aylık cari açık, temmuzda 54 milyar 561 milyon dolara indi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Cari açıkta gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının geçen yıldan düşük, (turizm başta olmak üzere) hizmetler dengesinin de yüksek fazla vermesi ana etken oldu. Yıl sonu tahminimizi 42 milyar dolara indirdik” dedi.