Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ege ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri; 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara katılarak, Türk deniz mahsullerini Rusların yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıttı. Türk balıklarının büyük ilgi gördüğü fuarda, ziyaretçiler için tadım etkinliği gerçekleştirildi. Ayrıca yabancı alıcılarla birçok ikili iş görüşmesi yapıldı. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünü temsil eden Ahmet Tuncay Sagun, sektörün ihracatını artırmak için sürdürdükleri yoğun çalışmalara bir yenisini eklediklerini söyledi. Sagun, Rusya’ya 2016 yılında gerçekleştirilen su ürünleri ihracatının 40,1 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 2017’de 46 milyon doları aştığını belirterek “Bu yılın ilk 8 ayında Rusya’ya yaptığımız ihracat, 42,1 milyon dolara ulaştı. 2017’nin tamamına ulaşmış durumdayız. AB vatandaşlarından sonra Rusya halkına da Türk balığını sevdirmeyi başardık” dedi.