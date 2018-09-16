Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, “kartlı sayaçlar” olarak da bilinen ön ödemeli sisteme ilişkin yeni bir adım attı. Daha önce ön ödemeli sayaç kullanan vatandaş, aylık tanımlanan limit kadar gaz alıp depolayabiliyordu. Bu durumda doğalgaza gelen herhangi bir artıştan etkilenmemiş oluyordu. Yeni düzenlemeyle ön ödemeli sayaçlar da, faturalı sayaçlar gibi dağıtım şirketi tarafından aylık okunacak, gün bazlı ortalama hesaplanacak, doğalgaza gelecek zam veya indirimler, ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilere de yansıtılacak. Böylece ayırımcılık yapılmadan, adil faturalandırma yapılmış olacak. Bu arada tüketicilere yapılan limitli gaz satışı uygulaması da kademeli olarak kaldırılacak. Vatandaşların 29 Temmuz’dan önce aldıkları doğalgaz için herhangi bir düzeltme uygulanmayacak. Dolayısıyla kazanılmış haklar da korunacak.