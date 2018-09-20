Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

T3 Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festivalde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Sanal gözlüğü takanlar kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir “sanal hangar”da bulacak. Ziyaretçiler henüz tasarım aşamasındaki Milli Muharip Uçağını da gerçek ölçülerinde görecek.