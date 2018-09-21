Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ



Dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen festival yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 80 bin kişinin ön kayıt yaptığı festival alanını ilk gün 100 bin kişi ziyaret etti. Festival kapsamında dünyanın 8 süpersonik savaş uçağı ile gösteri yapan tek akrotimi Türk Yıldızları nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk Gösteri Ekibi ise büyük ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesindeki hepsi özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği gösteriler de katılımcılardan büyük alkış aldı. Bunların yanı sıra ziyaretçiler ANKA, Millî Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopteri görme fırsatı buldu.

Festival Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi Yarışmalarından oluşan Teknoloji Yarışmaları etkinliğin ilk gününde başladı. Toplam 12 kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda 2 milyon lira ödül dağıtılacak. Festivalin açılış töreninde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye’nin millî teknolojiyi üretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine hızla ilerlediğine dikkati çekerek “İnşallah ülkemiz kendi uzay araçlarıyla, kendi hava araçlarıyla hak ettiği yere gelecektir. Bu kıvılcım bugün ateşlendi. TEKNOFEST ile millî teknoloji hamlesini toplumsal seferberliğe dönüştürmek istiyoruz. Bütün gayretlerimiz, bütün emek sadece üreten değil ecdadı gibi göğe bakıp hayal kuran araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için” dedi.

SOFUOĞLU F-16 İLE YARIŞTI

Dünyanın en hızlı araçlar TEKNOFEST kapsamında piste indi. Bir Solotürk F-16 uçağı, bir özel jet, Red Bull Racing Formula 1 arabası, Kawasaki H2R motosiklet, Tesla P100 DL, Lotus Evora 430 GT ve Aston Martin The New Vantage kapıştı. 402 metrelik pistte gerçekleşen dev yarışı 9,43 saniyede tamamlayan millî motosikletçi Kenan Sofuoğlu kazandı. Yarışta âdeta hız rekoru kırılırken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI

23 Eylül’e kadar sürecek festivalde ulaşım ücretsiz olarak sağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi festival boyunca Taksim, Mecidiyeköy, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Yenibosna, Eminönü, Hadımköy, Eyüpsultan, Maltepe, Kartal, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sarıyer ve Seyrantepe’ten otobüs kaldırıyor.