Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla İstanbul Banliyösü Pendik- Maltepe hattında test sürüşleri başladı. Bakan Turhan makinist koltuğuna geçerek ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Turhan ve beraberindekiler Pendik İstasyonundan Maltepe’ye doğru hareket etti. Test sürüşü ardından Gebze, Pendik, Haydarpaşa, Sirkeci, Halkalı demiryolu projelerinin çalışmalarını izlemek üzere geldiği şantiyede basın mensuplarına açıklama yapan Turhan, “İstanbul banliyö sisteminde çok önemli bir görev ifa edecek olan bu güzergahımızın iyileştirilmesi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni hat, istasyon ve sanat yapılarının işleri tamamlanmak üzeredir. Gebze-Pendik arası kesimde T1 ve T2 banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizdeki gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze-Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demiryolu teşkil edilecektir. İkinci hat üzerindeki kent içinde Marmaray ile bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. Üçüncü hat üzerinde ise şehirler arası ve yük taşımacılığı için yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar-Sirkeci arasında 4 dakikada seyahat yapılabilecektir. Yine Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı-Bakırköy arasında 37 dakikada, Gebze-Halkalı arasında ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir. Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren durabilecektir. Yük trenleri ise Pendik’ten Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu hattı ile bağlanmış olacaktır. Yük trenleri gece saatlerinde Boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasındaki taşımacılık hizmetlerini yürütebilecektir. Yüksek hızlı trenin Haydarpaşa bağlantısı da bu projemize dahil edilmiştir. 4 yol, 2 peron olarak tamamlanarak işletmeye almayı planlıyoruz. Bu bölgedeki arkeolojik kazılar kurul ve müze denetiminde de devam ediyor” dedi.

Proje ile ilgili rakamları da paylaşan Bakan Turhan, “ Asya yakasında Ayrılıkçeşme’den Gebze arasındaki mesafe yaklaşık 44 km’dir. Avrupa yakasında Kazlıçeşme ile Halkalı arası 19,5 km’dir. Mevcut iki hatlı demir yolu sistemi yerine üç hatlı demir yolu sistemi teşkil edilecektir. Yine 38 adet yeni istasyonu hizmete alacağız. Elektrikasyon ve sinyalizasyon sistemi Boğaz geçiş kesimi de dahil olmak üzere yine bu kapsamda tesis edilmiştir. Projemizin maliyeti yaklaşık 1.394.460.173 avrodur. Bugüne kadar projede 843.368.670 avro üstlenici firmaya ödeme yapılmıştır. Bu projenin hizmete girmesiyle İstanbul’da yoğun yerleşimin özellikle yaşadığı Marmara sahiline yakın civarlarda ve bu güzergahımıza bağlantılı olan diğer metro sistemleri ve toplu taşıma sistemleri ile birlikte projenin bütün olarak hizmete girmesi ile 96 bin aracın taşıyacağı yolcu taşınabilecektir. Ayrıca Avrupa ile Asya arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı da tesis edilmiş olacaktır. Boğaz’da hizmet veren mevcut köprülerimizin de trafiğinde yaşanan sıkışıklığa önemli bir katkı sağlayacaktır. Tek yönde saatte 75 bin kişi taşıma kapasitesiyle günde 1 milyon 200 bin İstanbullunun Boğaz’ın iki yakası arasında ulaşımına hizmet edecektir” dedi. Metin Başar İHA