Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçgin, helal turizmi sadece Avrupa’daki Türklerin değil, dünyanın birçok ülkesindeki Müslümanların tercih ettiğini belirterek, “Türkiye’nin dünyada giderek yükselen bu pazardaki payını artırması çok önemli. 2017-2018 Küresel İslami Ekonomi Raporu’na göre, Müslümanların küresel seyahat harcaması 2016’da 169 milyar dolardı. Söz konusu rakamın 2022 yılına kadar yıllık yüzde 9’luk artışla, 283 milyar dolara çıkması öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Ufuk Seçgin, Türkiye’deki İslami otellere yönelik talebin son 5 yılda ortalama yüzde 50 arttığını, Antalya bölgesinde yatak sayısının bu sürede yüzde 450’den fazla artış gösterdiğini kaydetti. Antalya-Alanya bölgesinde 2013’e kadar sadece 5-6 helal konseptine uygun tatil köyü bulunduğunu hatırlatan Seçgin, şöyle devam etti: Bu sayı şimdi 25’e yaklaştı. Bu büyümeyle Antalya bölgesi, şimdiden dünya çapında lider helal plaj tatil destinasyonu konumuna gelmiştir. Bunda kadınlara özel plajların bulunmasının etkisi büyük...