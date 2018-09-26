Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fed'in Washington'daki merkezinde yapılan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sona erdi.

Fed para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı.

Toplantının karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin politika faizini 25 baz puan arttırarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çıkarma kararını kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.

Fed, kademeli faiz artırımlarına devam edileceğini bildirdi. Buna göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.

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