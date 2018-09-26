Fed'in Washington'daki merkezinde yapılan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sona erdi.
Fed para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı.
Toplantının karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin politika faizini 25 baz puan arttırarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çıkarma kararını kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.
Fed, kademeli faiz artırımlarına devam edileceğini bildirdi. Buna göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.
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