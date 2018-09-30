Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Programda halkın ve üreticinin beklenti ve talepleri yer alacak. Bu kapsamda karşılaşılan her türlü sıkıntıyı giderecek hamleler hayata geçirilecek.

HASTA HAYVAN GELMEYECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenirliği konusunda denetimlerini artıracak. Et ve Süt Kurumu tarafından yurtdışından getirilecek hayvanların kontrollerinde sıfır tolerans olacak. Hayvanlar, gemiye binmeden veteriner tarafından sıkı denetimden geçirilecek. Vatandaşın, hayvansal ürünlerden uzaklaşması önlenecek.

DESTEKLERLE NEFES VERİLECEK

Özellikle artan döviz sebebiyle zor günler yaşadıklarını her defasında dile getiren üreticilerin, yeni dönemde rahatlaması hedefleniyor. Bakanlık, gübre ve mazot desteğinin ardından hangi sektörde sıkıntı varsa, onu giderecek önemli hamleler yapacak. Üreticiler, uluslararası piyasada rekabet edebilecek konuma getirilecek.

ÇİFTÇİ KAZANCINI ÖNCEDEN BİLECEK

Üreticilerin mahsulleri elinde kalmayacak. Önceden açıklanacak desteklemeler ve alım fiyatlarıyla üreticiler, ne ekeceğini, ne zaman ekeceğini ve sonrasında ne kadar kazanacağını bilecek. İlk adım Toprak Mahsulleri Ofisinden gelmişti. TMO, ürünler ekilmeden önce alım fiyatlarını açıklayarak, çiftçileri rahatlatmıştı.

941 HAVZADA TARIM HAMLESİ

Bakanlık, ithal kalemlerde üretimin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarla daha hızlı mesafe almayı hedefliyor. Havza Bazlı Destekleme Modeli ile; 941 bölgede iklim, toprak, topografya ve ekim nöbeti dikkate alınarak, hangi ürünün, hangi havzada, ne kadar üretileceği belirlenecek, tarımsal hasıla artırılacak.

STOKÇULARA İZİN VERİLMEYECEK

Bakanlık, son haftalarda tartışma konusu olan ve cepleri yakan gıda fiyatlarını da izleyecek. Üretici, perakendeci sıkı denetime alınacak, stokçuluğa izin verilmeyecek. Bakanlığın belirleyeceği fiyat skalası sonucunda, etiketlerde dönemsel farklılık yaşanmayacak. Bunun için gerekirse üreticiye destek artacak.

ÜNİVERSİTELER DEVREYE GİRECEK

Tarımın gelişmesi için üniversitelere büyük rol düşecek. Bakanlığın, öğretim görevlileri ile görüşmesinin ardından Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi arasında imzalar atılarak Genç Çiftçi Akademisi kurulmuştu. Bakanlık, birçok bölgede de üniversitelerle iş birliklerine giderek, yerel tarımın gelişmesini sağlayacak.

GÜBRE İNDİRİMİYLE TARLALAR YEŞERECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, kimyevi gübrede yüzde 15’lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çiftçileri de sevindirdi. Akaryakıt giderlerinin yarısının devlet tarafından karşılanmasıyla da rahat bir nefes alan çiftçiler; artık üretime daha fazla yönlenecek, ürününe yeterli gübre verebilecek, böylece verim de artacak.