Tüm fazları devreye girdiği 2023 yılında 225 bin, dolaylı olarak ise yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağı ön görülen havalimanı için en çok güvenlik görevlisi, temizlik elemanı, şoför gibi personel aranıyor. Eleman.net verilerine göre; İstanbul Havalimanı ve çevresinde aylık ortalama 200 adet yeni iş ilanı yayımlanıyor ve bu ilanlara yaklaşık 140 bin adet iş başvurusu yapılıyor. Bu ilanların çoğunluğunu ise hizmet sektörü oluşturuyor.
Yeni havalimanından istihdama katkı
17.11.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 17.11.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı, bugün itibarıyla yaklaşık 36 bin kişiye istihdam sağlıyor.
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589073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/589073.aspx
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