Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm fazları devreye girdiği 2023 yılında 225 bin, dolaylı olarak ise yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağı ön görülen havalimanı için en çok güvenlik görevlisi, temizlik elemanı, şoför gibi personel aranıyor. Eleman.net verilerine göre; İstanbul Havalimanı ve çevresinde aylık ortalama 200 adet yeni iş ilanı yayımlanıyor ve bu ilanlara yaklaşık 140 bin adet iş başvurusu yapılıyor. Bu ilanların çoğunluğunu ise hizmet sektörü oluşturuyor.