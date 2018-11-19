Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

Döviz fiyatlarının yüksek seyretmesi yerli üreticileri ihracat pazarlarına sevk etti. Sadece ekim ayında bin 611 firma ilk kez ihracat yaptı. Üreticiler mevcut kapasitelerinin büyük bölümünü ihracata ayırıyor. Ham maddesi ithal olan sektörlerde ise iç pazara mal satmak isteği çok azalmış durumda. Üreticiler “İhracattan kazandığımızla iç pazarı fonluyoruz” diyorlar.

İç pazarda satışların belli bir vade üstünden olduğunu söyleyen üreticiler, “Paramızı aldıktan sonra aynı ürünü yerine koyamıyoruz. 10 tane ürün satıyoruz, aldığımız parayla ancak 3 tane üretebiliyorsak iç pazara satmanın bir anlamı olmuyor. Yine de işler yürüsün diye iç pazara üretim yapıyoruz” ifadelerini kullanıyorlar.



VADELERE DÜZENLEME ŞART

Üreticiler, iç pazarda da her firmayla çalışmak istemiyorlar. Bazı büyük mağaza zincirlerinin satın almacıları aradığında telefona cevap vermeyen üreticiler “Vadeli mal isteyecekler diye korkuyoruz” diyorlar. Gelecek dönemde bu durumun fiyatlar üstünde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. İç pazardaki ürün miktarının azalması, fiyatların artışını tetikleyebilir. Bunu aşmanın tek yolu ise vadelere sınırlama getirilmesi. Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Avustralya hatta Hindistan’da bile KOBİ’lere yapılacak ödemelerde vadeler 30 günle sınırlanmış durumda. Bu süre içinde ödeme yapılmaması durumunda cezai işlem uygulanıyor. Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesi de KOBİ’lere yapılacak ödemeleri 60 günle sınırlasa da uygulama konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bazı sektörlerde 12 ayı bulan vadeler görülüyor. İş dünyasının talebi ise piyasada işlerin düzgün işlemesi için vadelerin 30 günle sınırlanması, bu sınırlamaya kamu kurumlarının da dâhil edilmesi ve sıkı takip uygulanması.