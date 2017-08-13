Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat sektöründeki 40. yılında Avrupa Konutları markasını İstanbul’un Anadolu Yakası’na da taşıyan Artaş İnşaat, Ümraniye Yamanevler’de 11 blokta 1.672 konut, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünitenin yer alacağı dev bir projeye imzasını atıyor. Anadolu Yakası’nın en hızlı değer kazanan bölgelerinden Ümraniye’de yükselen Avrupa Konutları Yamanevler’de; yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor.



ÇETİNSAYA; “1.2 MİLYAR TL’LİK YATIRIMLA ANADOLU YAKASINDAYIZ”

Avrupa Konutları markasıyla Anadolu Yakası’ndaki ilk konut projesini Ümraniye Yamanevler’le hayata geçirdiklerini belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “İstanbul’un en hareketli ve değerli caddelerinden Alemdağ caddesinde 1.2 Milyar TL yatırımla bölgenin dönüşümü noktasında sembol niteliğinde bir projeye imza atıyoruz. Eylül ayında Dubai’de lansmanını yapacağımız projemizde ön satış dönemini başlattık. Kısa süre süre içinde de yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Proje alanımızın bulunduğu bölge İstanbul Finans Merkezi’nin yanı sıra AVM’ler, çarşılar, bankalar, üniversitelerle çevrili yüksek yatırım değerine sahip bir bölge. Biz de projeyi ön satış dönemine özel olarak 484.000 TL’den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunduk. Projemizde cazip fiyatlara ek olarak yüzde 1’lik KDV avantajı da bulunuyor. Yatırım yaptığımız her noktaya değer kazandıran Avrupa Konutları markamızla şimdi de Anadolu Yakası’nda olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.



“YAMANEVLER” ÜMRANİYE’NİN YENİ MERKEZİ OLUYOR

472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler; Ümraniye’nin en hareketli noktası Alemdağ Caddesi’nde, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor. Mimarisinde SPDO Mimarlık – Sabri Paşayiğit’in imzası bulunan projede inşa çalışmaları hızla devam ederken teslimler Haziran 2020 olarak planlanıyor.