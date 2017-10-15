Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinpaş GYO tarafından hayata geçirilen Gökorman projesi, iki blokta 420 konuttan meydana geliyor. Şile yolu üzerinde yükselecek Gökorman ağaçlarla çevrili katları, Türkiye'de ilk kez gökyüzüne uzanan yeşil mimarisiyle dikkat çekiyor. Farklı daire seçenekleri sunan Gökorman'da yer alan ev tiplerinin yüzde 70'i 100 metrekareden büyük daireleri ile ailelere hitap ediyor. Sinpaş Gökorman'da daire fiyatları 359 bin liradan başlangıç gösterirken projede daire fiyatları 1 milyon 850 bin liraya kadar yükseliyor. Gökorman, lansmana özel sunduğu yüzde 10 indirim avantajının yanı sıra, yüzde 5 peşinat ve 60 ay vade farksız ödeme seçenekleriyle de ev sahibi yapıyor.