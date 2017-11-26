Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbaşı’ndaki nitelikli nüfus artışında, ilçenin lokasyonu, eğitim kurumlarına yakınlığı, zengin doğası, doğal göle sahip olması gibi pozitif ayrıcalıkların yanında; gelişen belediye hizmetleri önemli rol oynuyor. Mogan gölü temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentten uzaklaşmadan doğa ile içiçe yaşamak isteyenlerin daha fazla Gölbaşı’na yönelmeleri bekleniyor. Mogan Parkı’na yürüme mesafesinde olan ve tamamı göl manzaralı 35 müstakil villadan oluşan Kuğu Gölü Villaları, bu çalışmaların değer kattığı projeler arasında. KLC Yapı’nın inşa ettiği Kuğu Gölü Villları’nın 2018 sonunda teslim edilmesi planlanıyor.