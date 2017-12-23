Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli eleştirdiği yüksek faiz oranları konut satışlarında düşüşe neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre; kasımda satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 azalarak, 122 bin 732 adete geriledi. Bankaların ipotek kredisi faizlerini zorunlu olarak yükseltmeleri sonucu, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek, 37 bin 250 adet oldu. İpotekli konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, kredili satışlar dışındaki satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 85 bin 482’ye çıktı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 59 bin 354’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 48,4 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 63 bin 378’e geriledi.



EN ÇOK IRAK VATANDAŞLARI ALDI

Buna karşılık, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artarak 2 bin 152’ye yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 728 ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 491 konut satışı ile Antalya, 142 konut satışı ile Bursa, 128 konut satışı ile Yalova ve 94 konut satışı ile Sakarya izledi. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 405 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi.

Gayrimenkul geliştiricileri ertelenen konut talebinin harekete geçmesi için kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KONUT SATIŞLARINI DEĞERLENDİRDİ

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Konut kredisi taleplerinin büyük kısmı bankalarca reddediliyor. Bu da ipotekli konut satışlarının düşmesinde temel etken. 2017 yılında yabancıya konut satışında 2016 yılına göre rekor seviyede konut satışı gerçekleştirmiş olacağız. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısının en önemli göstergesidir. Sektörün Eximbank imkânlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır.

Keleş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlker Keleş: Türkiye, yabancı yatırımcı için oldukça cazip ve güvenilir bir pazar. Konut satışlarındaki düşüş sektörü etkilemeyecektir. Hükûmetimiz tarafından desteklenmeye devam etmesiyle sektör canlılığını korumaya devam edecektir. Yatırımlarımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam ediyoruz. Devlet teşviki ile gelen faiz indirimleri, hayata geçirilen yeni kampanyalar, tapu harçları ve damga vergisindeki indirimler ile ivme kazanan inşaat sektörü, ülkemizin lokomotif sektörü olma özelliğini koruyor.

Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu: Az miktardaki düşüşler sektörü olumsuz etkilemez. Yatırımcılar, 2018 yılının başında yeniden alım yönünde harekete geçecek. Konut satışlarımızda herhangi bir düşüş yaşamadık. Yatırım tutarı 150 milyon lira olan Banu Evleri Ispartakule 2 projemizin şimdiden yüzde 60’ından fazlasını sattık. Etkilenmememizin en önemli nedeni; yüzde 20 daha uygun olan fiyat politikamız, buna ilave olarak da kat planlarımızdaki net ve brüt metrekareler arasındaki farkın en az olması.

TESA Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Sağlam: Sektörün kazançlı bir yatırım kapısı olması yabancıların Türkiye’yi seçmesinde çok etkili oluyor. Sektör, iki-üç aylık bir düşüşe göre değerlendirilmemeli, genel olarak tüm yıla bakılmalı. Yapılan araştırmalar; Türkiye’de ortalama 18 milyon yapının yüzde 67’sinin ruhsatsız ve kaçak olduğunu, yüzde 60’ının ise 20 yaşın üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu da bize konut sektöründe özellikle kentsel dönüşüm projelerinin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini gösteriyor.