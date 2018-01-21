Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’ın başkenti Doha’da ikinci kez kapılarını açan ve yoğun ilgi gören fuara Türkiye’den 112 firma katılırken 3 bin 600 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Bölgenin en büyük ticari buluşma noktası olan Expo Turkey By Qatar’da Türk şirketlerine 5 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunulurken başta gayrimenkul sektörü olmak üzere bilişim, gıda ve yapı malzemesi dâhil 7 ana sektörde ihracata yönelik önemli adımlar atıldı. Üç gün süren fuar 8 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor katılımcı sayısına ulaştı.

Türk firmalarının âdeta çıkarma yaptığı Expo Turkey By Qatar’a Emlak Konut, Tekfen, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 112 Türk firması katıldı.

Son yıllarda atılan ortak ticari ve ekonomik adımlarla pek çok farklı sektörde yeni ticaret köprüleri kurulurken Katarlı yatırımcıların yoğun ilgisi Türk şirketlerinin yüzünü güldürdü. Türkiye ile Katar arasındaki yaklaşık 1,3 milyarlık ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 5 milyar doları bulması beklenirken 2022 Dünya Kupası öncesi Katar’daki altyapı, taahhüt iş fırsatları özellikle Türk inşaat şirketlerinin iştahını kabarttı.