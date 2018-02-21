Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2017’de 1 milyon 323 bin daireye ruhsat alındı. Bu rakam 2016 yılına nazaran yüzde 33’lük bir artışa işaret ediyor. Konut satışlarında ve fiyat artışlarında durağanlığın olduğu dile getirilirken, konut üretiminde de stok uyarıları arttı. Emlak Konut GYO iş birliğiyle Gül Proje tarafından Seyrantepe’de hayata geçirilen Avangart İstanbul projesinin lansmanında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, konut sektöründe bazı bölgelerde arz fazlası olduğunu, bunun acilen düzenlemesi gerektiğini söyledi. Belediyelerin her firmaya ruhsat vermemesi gerektiğini vurgulayan Kurum “Bu kadar konuta ruhsat verilmesinde bir yanlışlık var. Sektöre ciddi bir düzenleme gerekiyor. Çiftçi ürün ekeceği zaman ekilecek ürün kendisine söyleniyor, yön gösteriliyor. Burada bir düzenleme var aynı şey inşaatta da olmalı. Bizim açıkçası kota mı, düzenleme mi, bunun adı ne olursa olsun bunu düzenlememiz gerekiyor” diye konuştu. Bazı bölgelerde talebin üzerinde arz olduğunu belirten Kurum “Bir yerde 30 bin konut için ruhsat başvurusu oluyor ama talep 15 bin. Bu nedenle belediyelerimiz ruhsat verirken bu sayıları gözardı etmemeliler. Yapacak kişinin mali yeterliliği teknik yeterliliği var mı, buna bakılmalı” ifadelerini kullandı.



SÜREÇ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Müteahhitlerin talebe uygun konut üretmediği takdirde fiyaları düşürdüğünü söyleyen Murat Kurum “Ruhsatınız, üretiminiz artmış bu sefer üreticiler fiyattan, faiz oranlarından fedakârlık yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla süreci olumsuz etkiliyor. Eğer bu işi bir düzenleme altına almazsak, kota koymazsak, ruhsatla alakalı hak edene ruhsat vermezsek bu süreci daha da kötüye götürürüz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



BAKAN SEKTÖRLE GÖRÜŞECEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın sektörde belirli düzenlemer yapmak için gayrimenkul sektörüyle bir araya geleceğini belirten Murat Kurum “Bunun adı tapu harcı mıdır? KDV düzenlemesi midir, KDV iadesi midir veya Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) bir payın buraya ayrılması mıdır? Bu düzenlemenin de inşaat sektörü için yapılması gerektiği kanaatindeyim. Neticede bu sektörün önemini hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

Avangart İstanbul’da evlerin %10’u satıldı

Emlak Konut GYO iş birliğiyle Gül Proje’nin Seyrantepe’deki kentsel dönüşüm yatırımı Avangart İstanbul, 935 daire ve 18 ticari alandan oluşuyor. Daire fiyatları 504 bin TL ile 3,5 milyon TL arasında değiştiği projede 84 ay 0 faiz kampanyası uygulanıyor. Yüklenici firma Gül Proje 1,3 milyar TL satış geliri karşılığı 637 milyon TL Emlak Konut payı ile yatırımı gerçekleştiriyor. Gül Proje Yönetim Kurulu üyesi Sönmez Aydın, projede dairelerin yüzde 10’unun satıldığını dile getirdi.